Branche vil gerne beholde forsamlingsloft på 50 i fitnesscentre

Landets fitnesscentre kan sagtens undgå smittespredning under holdtræning med de nuværende krav til afstand og kapacitet og et forsamlingsloft på 50 personer.

Derfor opfordrer han til at undtage landets fitnesscentre fra det skærpede forsamlingsforbud på ti personer.

- Restriktionerne om kapacitet og afstand i centrene virker i meget høj grad i sig selv. Så vi mener, vi skulle være blevet på de 50 personer, siger han.

Børn og unge under 21 år i danske sportsklubber er undtaget for stramningen af forsamlingsforbuddet, der blev annonceret fredag aften.

Og på samme måde bør fitnesscentre - men også resten af indendørsidrætten - være undtaget, mener Morten Brustad.

Han peger på, at sundhedsmyndighederne har undersøgt, om smitten er udbredt i indendørsidrætten. Og det er den ikke.

- Myndighedernes egne undersøgelser viser, at smittespredningen i blandt andet fitnessbranchen er meget beskeden i forhold til andre sektorer i samfundet, siger han.

Ifølge Morten Brustad kan det skærpede forbud få store konsekvenser for de mange fitnesscentre, som udelukkende lever af at lave holdtræning.

- De nye restriktioner kan uden tvivl gå ud over idrætsaktørernes økonomi, lukke store dele af idrætten ned og dermed have en negativ indvirkning på befolkningens idrætsdeltagelse og dermed folkesundheden, siger han.

De seneste måneder har der været klare krav til afstand og kapacitet i indendørs træningsfaciliteter.

De gælder stadig. Det indebærer, at der skal være fire kvadratmeter gulvareal per person. Der er også et krav om afstand på to meter.

Forsamlingsforbuddet på ti personer gælder i foreløbig fire uger. I fitnesscentrene betyder det, at der højest må være ti personer under en holdtræning - inklusive instruktøren.

Forbuddet på ti personer gælder ikke på blandt andet skoler, arbejdspladser eller generelt ophold i fitnesscentrene.

Det udvidede mundbindskrav, der fra torsdag også gælder indendørs på alle offentlige steder, gælder også i fitnesscentre.

Ifølge Kulturministeriets skal det bæres, når man kommer og går i centrene. Men ikke imens man træner.