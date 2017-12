Branche støtter mere grøn energi i Danmark i 2030

DI Energi finder Klimarådets analyse konstruktiv og anbefaler politikerne at læse den, før de skal forhandle med regeringen om en ny energiaftale. Det siger branchedirektør Troels Ranis.

Klimarådet spiller på lydhør klangbund, når rådet anbefaler at øge Danmarks andel af vedvarende energi i 2030 fra 50 til 55 procent af det samlede behov.

Det gælder også anbefalingen om at øge andelen af grøn energi i 2030.

- Det er et skarpt bud på den retning, vi skal sætte efter 2020. Pengene skal være der, men jo mere priserne på vedvarende energi falder, jo mere er der plads til at gøre, siger Ranis.

I Dansk Fjernvarme er der roser til Klimarådet. El og fjernvarme bliver afgørende for at nå 55 procent grøn energi i 2030, siger analysechef Jesper Koch fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi.

- Den billigste vej til at sikre effektiv omstilling af vores energisystem er at sikre bedre udnyttelse af grøn strøm i fjernvarmen, siger han.

1,7 millioner husstande med 3,6 millioner borgere opvarmer deres huse med fjernvarme. 51 procent af den danske fjernvarme produceres med vedvarende energi.

Kraftværkernes forening, Dansk Energi, vil gerne diskutere mål for grøn energi, men det må ledsages en diskussion om, hvor pengene skal komme fra, mener adm. direktør Lars Aagaard.

- Vi er i Danmark virkelig dygtige til at producere grøn strøm. 55 procent kan derfor være fornuftigt, hvis det er finansieret ansvarligt, og hvis det ledsages af en politik for at bruge el til mere - på bekostning af diesel, benzin, fyringsolie og gas, siger han.

Hos Greenpeace er klima- og energirådgiver Tarjei Haaland enig i, at regeringens mål om 50 procent vedvarende energi i 2030 ikke er nok.

- Men det er de anbefalede 55 procent heller ikke. Klimarådet skriver selv, at man bør tilstræbe en så jævn omstilling som muligt, hvilket vil sige tæt på 60 procent i 2030, siger han.

Organisationen har regnet ud, at Danmark skal nå 100 procent vedvarende energi allerede i 2040 for at levere sin rimelige del af klimaaftalen fra Paris.

- Hvis det mål skal nås, bør andelen af vedvarende energi være op mod 70 procent i 2030, siger han.

Ingeniørforeningen IDA's formand, Thomas Damkjær Petersen, håber, at det kommende energiforlig også tager fat på de udfordringer, transportsektoren udgør.

- 95 procent af transporten i Danmark er fortsat fossil, og derfor et det et af de oplagte steder at tage fat, siger han.