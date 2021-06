Bramsen i færøsk charmeoffensiv om ny radar

Luftrummet over Færøerne er blevet et særdeles interessant anliggende for stormagter, og et flertal i det danske folketing har vedtaget at opsætte en radarstation på øerne for at øge overvågningen.

Onsdag og torsdag er forsvarsminister Trine Bramsen (S) afsted for at diskutere muligheden for at etablere en luftvarslingsradar med blandt andre den færøske udenrigsansvarlige, Jenis av Rana.