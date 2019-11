Bramsen giver USA og Trump delvis ret i Nato-kritik

Det seneste møde var præget af, at USA's præsident, Donald Trump, gav en gevaldig opsang til andre lande, som ikke lever op til målet om at bruge to procent af bnp på forsvaret. Samt at Europa ikke gør nok for egen sikkerhed.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger til Fyens Stiftstidende, at USA og Donald Trump har delvis ret i kritikken, og at hun vil arbejde for både at øge Danmarks engagement og forsvarsbudget.

- Måden, de (USA) gør det på, er ikke elegant eller gavnlig for noget, men indholdet i budskabet er rimeligt, siger Trine Bramsen til avisen og siger om øget europæisk engagement i egen sikkerhed:

- Der har været meget diskussion om Trump, men han har faktisk ret, når det handler om Europas sikkerhed, at vi i højere grad selv skal sende soldater ud - også når det bliver svært

- Retorikken er hårdere. Trump har sin egen måde at gøre det på. Men jeg vil sige, at når det handler om, at Europa skal stille op i verden, har han en pointe, siger Trine Bramsen til Fyens Stiftstidende.

Til avisen fortæller hun, at hun vil arbejde for, at Danmark deltager i fremtidige missioner og øger sit forsvarsbudget. Ikke mindst for at spille en større rolle sikkerhedsmæssigt på Arktis.

- Vi kommer til at sætte os i spidsen for at styrke sikkerheden i Arktis for at vise, at vi har forstået alvoren i truslen fra Kina og Rusland. Vi kommer med konkrete bud på, hvor vi øger overvågningen ved hjælp af radar, satellitter og fly, siger ministeren til Fyens Stiftstidende.

Hvis Danmark skal op på at bruge to procent af bnp på forsvar i 2024, skal regeringen finde 17 milliarder kroner ekstra, skriver avisen.

Trine Bramsen tror ikke, at Danmark vil nå helt derop. Men en gruppe bestående af Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet skal kigge på, hvordan forsvarsbudgettet kan øges. Blandt andet ved at se på, om udgifter kan regnes med, som ikke bliver regnet med i dag.