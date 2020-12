Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kaldt i samråd af De Konservatives Per Larsen tirsdag. Mødet handler om hæren og livgardens kontrol med, at alle mink er slået ihjel. (Arkiv)

Bramsen: Forsvarets håndtering af minkaflivning var lovlig

Mens der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, fastholder forsvarsminister, at Forsvaret handlede lovligt.

Forsvarets assistance i forbindelse med aflivning af mink var ikke ulovlig, fastslår forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et åbent samråd tirsdag.

- Har der været lovhjemmel til de opgaver, Forsvaret har løst? Ja, det har der. Har de brudt loven på noget tidspunkt? Nej, det har de ikke, siger hun.

Det står i kontrast til den udmelding, statsminister Mette Frederiksen (S) kom med 4. november, om at alle mink i Danmark skulle aflives. Den viste sig senere ikke at have hjemmel i loven.

Regeringen har beklaget fejlene i minksagen, og det har efterfølgende medført en redegørelse af sagen igangsat af regeringen selv. I den forbindelse blev også Forsvarets rolle og handlinger vurderet.

De Konservative, der har kaldt ministeren i samråd, har tidligere kritiseret, at hæren kom på besøg hos minkavlere, selv flere dage efter at det stod klart, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

Men ifølge forsvarsministeren mødte Forsvaret op efter aftale med minkavlerne selv, og de opgaver, Forsvaret løste, var optælling af mink og eftersyn, efter at dyrene var slået ned.

- Forsvaret er ikke bare mødt op. Forsvaret har lavet aftaler med minkavlerne, og på baggrund af de aftaler er de taget ud for at optælle og lave det afsluttende eftersyn, siger hun.

På samrådet forklarer Trine Bramsen også, at når Forsvaret hjælper andre myndigheder - som i denne situation fødevaremyndighederne - så sker det med hjemmel i forsvarslovens paragraf 7.

I den står der blandt andet, at Forsvaret kan løse andre opgaver end Forsvarets kerneopgaver.

På trods af det er især De Konservatives Per Larsen kritisk over for ministeren.

På samrådet vil han gerne have svar på, hvornår forsvarsministeren blev bekendt med, at instruksen om at aflive alle mink var uden lovhjemmel, og hvad hun derefter gjorde.

Her fastslår Trine Bramsen igen, at "de aktiviteter Forsvaret har deltaget i, er der lovhjemmel til."

Forsvarsministeren medgiver, at der er en diskussion i forhold til de generelle forhold i sagen, og her henviser hun Per Larsen til fødevareministeren.

Det er De Konservative, der har kaldt ministeren i åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.