Bornholm har lørdag haft årets hidtil varmeste dag

Temperaturen på Bornholm har generelt ligget på omkring 27 til 30 grader på Bornholm, men den toppede ved de 33,5 grader.

Temperaturer på over 30 grader på denne tid af året betragtes som usædvanligt i Danmark, fortæller Frank Nielsen.

- Normalt ville man sige, at 28 grader på denne årstid er varmt, så det er usædvanligt at komme op over de 30 grader, siger Frank Nielsen.

Varmen har ikke kun været forbeholdt bornholmerne. Store dele af Danmark har også nydt godt af de høje temperaturer.

Mange steder i landet har temperaturen ifølge Frank Nielsen ligget på omkring 24 til 29 grader.

Selv om Bornholm målte den suverænt højeste temperatur, har der flere steder på Sjælland også været omkring de 30 grader.

Den laveste temperatur blev målt i Vestjylland, hvor der var i omegnen af 16 til 20 grader lørdag.

- Så de har ikke oplevet den her tropiske varme, siger Frank Nielsen.

- Landet har været meget opdelt, siger han.

Natten til lørdag har der også for første gang i år været tropenat, hvilket er når temperaturen holder sig over de 20 grader hele natten.

Der har været tropenat på Bornholm og Amager.

De høje temperaturer, der især kunne opleves på Bornholm og Sjælland, kommer fra Nordafrika.

- Det er en varm luft fra Sahara, der i flere dage har været på vej herop, siger Frank Nielsen.

De kommende dage ser vejret dog ud til at vende. Søndag ventes der regn og tordenbyger. Bornholm ser igen ud til at nå op over de 30 grader, mens der i resten af landet ventes omkring 20 til 25 grader.