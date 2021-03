Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), forbereder regeringen på, at han har et krav om flere penge med til de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi. For eftervirkninger af nedlukningen giver flere opgaver i kommunerne. (Arkivfoto)

Borgmestre venter flere opgaver med genåbning

Det kan være et fagligt og socialt efterslæb i skolerne. Ældre, som har brug for hjælp til at komme i gang igen fysisk og socialt. Flere ledige, der kræver en indsats i jobcentrene.

Konsekvenserne af nedlukningen af samfundet under coronakrisen kommer til at trække spor i kommunernes økonomi, efter samfundet er genåbnet.

