Borgmestre protesterer mod arrestlukninger

Et ukendt antal arresthuse står foran en lukning på grund af en ny politisk aftale, og det går ifølge en række borgmestre stik imod regeringens ambition om at placere statslige arbejdspladser i provinsen. Det skriver Jyllands-Posten.

- Det er fint at holde skåltaler om at udflytte statslige arbejdspladser, men det er noget paradoksalt, når man samtidig vil lukke ned og centralisere, siger Birgit S. Hansen (S), netop genvalgt borgmester i Frederikshavn Kommune, der huser et arresthus med 14 medarbejdere.

Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester på Mors, konstaterer, at en lukning af øens lokale arresthus vil være "svær at forklare og forsvare":

- Hvis man mener alvorligt, at man vil bevare arbejdspladser i hele Danmark, giver det mening, at arresten bevares her.

Ifølge Torben Hansen (S), kommende borgmester i Randers, handler det ikke kun om arbejdspladserne inden for murene. Der er også den indirekte beskæftigelse.

- Vi har mange håndværkere, der leverer ydelser til arresthuset, så det vil være et problem, hvis det lukker, siger han til Jyllands-Posten.

VLAK-regeringen, S og DF indgik i sidste uge en aftale om Kriminalforsorgens fremtid.

Den indebærer blandt andet, at der skal bygges et nyt, stort arresthus i nærheden af København, hvorefter "en række utidssvarende, små og dårligt placerede arrester kan afvikles", som det hedder i aftalen.

Det bekymrer Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S).

- Det hjælper ikke noget at sige, at man flytter en masse arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen - og bagefter begynde at flytte dem tilbage igen i små bidder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har udtalt, at det er "uundgåeligt", at der vil blive lukket arresthuse. Begrundelsen er, at en del celler står tomme, og at nogle bygninger ikke er sikre nok for personalet.

Det er endnu uvist, hvilke arresthuse eller fængsler, der vil blive lukket. Kriminalforsorgen skal udarbejde en analyse til partierne, som derefter kommer til at sætte navn på, hvad der præcist skal ske, siger Pape.

Han fremhæver som svar på kritikken fra borgmestrene, at regeringen er på vej med en ny runde udflytning af statslige arbejdspladser.

- Borgmestrene må anerkende, at regeringen har flyttet flere tusinde arbejdspladser ud - og det vil vi fortsætte med, siger han til Jyllands-Posten.