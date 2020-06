Borgmestre om udskudt genforeningsfest: Det bliver ikke det samme

Et uvelkomment virus har dog midlertidigt sat store begrænsninger for fejringen.

Det skulle have været fest og farver med kongeligt besøg, da Sønderjylland skulle have fejret 100-året for Genforeningen med resten af Danmark.

Det betyder, at den store folkefest må vente et år endnu.

I grænsekommunen Sønderborg siger borgmester Erik Lauritzen (S), at det bliver "lidt fladt" først at skulle fejre 100-året næste år.

- Det er som at sige til en konfirmand, at du gerne må gå i kirke, men vi venter med festen til om et år, siger han.

Den 11. juli skulle blandt andet dronningen, kronprinsparret og statsminister Mette Frederiksen (S) have deltaget i den folkefest, som skulle have været afholdt på Dybbøl Banke i Sønderborg.

I stedet vil dronningen besøge grænselandet i løbet af juni næste år.

- Det kan jo ikke blive det samme, men vi skal nok få skabt en kæmpe fest og få markeret det på en rigtig god måde, siger Erik Lauritzen.

Situationen ærgrer også Haderslevs borgmester, Hans Peter Geil (V).

- Alle sejl var sat, og vi skulle have opført "Romeo og Julie" som vores bidrag til Genforeningen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, men der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det, siger han.

I Haderslev var det planlagt, at "Romeo og Julie" skulle have haft premiere den 8. juni. Det er i stedet blevet flyttet til den 28. maj 2021.

I forestillingen var meningen, at Romeos familie skulle snakke dansk - og Julies tysk. Dermed skulle det dansk-tyske forhold sættes i spil.

- Vi håber, at folk kommer glade tilbage i 2021, siger Hans Peter Geil.

Omkring 300 af de cirka 1100 arrangementer, der oprindelig var planlagt i genforeningsåret 2020, nåede at blive gennemført inden coronakrisen.

Af de tilbageværende 800 er 600-700 blevet udsat eller aflyst. Kun de sidste cirka 100 gennemføres som planlagt.

DR har planlagt at sende direkte fra Dybbøl i Sønderjylland den mandag. Her vil statsministeren holde tale foran Dybbøl Banke, og der vil være et interview med dronningen om hendes forhold til Sønderjylland.