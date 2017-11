Borgmesterkabalen i København er gået op

Det bekræfter gruppeformanden for Borgerrepræsentationens største parti, Lars Weiss (S), over for Ritzau.

Overborgmester Frank Jensen (S) fortsætter som udmeldt på valgnatten, og Enhedslistens frontfigur Ninna Hedeager Olsen tager over efter partifællen Morten Kabel på den magtfulde post som teknik- og miljøborgmester.

Socialdemokraterne besætter posten som børne- og ungdomsborgmester. Alternativet, der har valgt post som nummer fire, har lagt sig fast på posten som kultur- og fritidsborgmester.

Det valg har vakt kritik fra nogle af partiets medlemmer. Alternativet burde i stedet have valgt posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester for at kæmpe for de syge og arbejdsløse, lyder kritikken.

Den post går altså i stedet til Cecilia Lonning-Skovgaard, oplyser hun selv til Jyllands-Posten.

- Vi synes, det er et super spændende område. For os vil det være en drømmepost. Vi er parat til at tage ansvar, hvis de andre partier ikke er, sagde Lonning-Skovgaard til Ritzau i sidste uge.

Det var en henvisning til, at borgmesterposterne i København fordeles efter et sindrigt system, hvor partierne vælger efter tur afhængigt af deres størrelse og afhængigt af de alliancer, de danner.

Ud fra den kabale skulle Venstre vælge efter Alternativet. Og efter Venstre var det så De Radikales tur til at vælge. Partiets spidskandidat ved valget, Mia Nyegaard, har sat sig på posten som socialborgmester, skriver hun på sin hjemmeside.

- Det er en post, jeg glæder mig til at komme i gang med, for det betyder, at jeg kan være med til at gøre en forskel for byens allermest udsatte borgere, skriver hun.

Der har i medierne været rejst tvivl om, hvem der skulle være borgmester for De Radikale. Men De Radikales gruppe på rådhuset pegede torsdag aften enstemmigt på Mia Nyegaard.

Dermed kunne borgmesterkampen mellem partiets egne kandidater afværges.

Den sidste borgmesterpost er posten som sundheds- og omsorgsborgmester. Det dækker blandt andet over ansvaret for hjemmeplejen. Den post tilfalder SF's Sisse Marie Welling, der afløser partifællen Ninna Thomsen.