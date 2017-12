Borgmesterdrama på Fanø er afblæst

Der var optræk til drama på Fanø i sidste uge. En aftale om at gøre Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste til øens næste borgmester så pludselig ud til at slå revner.

- Konstitueringsaftalen er faldet på gulvet, sagde Karen Jeppesen (SF) til TV Syd.

- Det er en helt ny situation, og det er bekymrende, at Kristine Kaas Krog på den måde eksploderer vores aftale, sagde Christian Lorenzen fra De Konservative.

Men nu er dramaet afblæst.

I weekenden har De Konservative nemlig sendt en skriftlig udtalelse til TV Syd. Her understreger partiet, at både de og SF er parate til at undersøge muligheden for en bredere konstituering.

Altså sådan som Kristine Kaas Krog ønsker.

- Vi ser gerne en udvidelse af konstitueringsgruppen - og i så fald handler det om at trække noget erfaring ind på de rette poster, udtaler Christian Lorenzen ifølge TV Syd.

- Forløbet hidtil har dog desværre været dårligt håndteret. Det Konservative Folkeparti er ikke forhandlingsledende, men vi gør, hvad vi kan fra vores position, for at man finder det rigtige politiske håndværk frem nu.

Ud over SF og Konservative har også Alternativet været med til at pege på Kaas Krog som borgmester. Alternativet har ikke kritiseret Kaas Krog i forløbet.

Kristine Kaas Krog sagde torsdag morgen til Ritzau, at hun opfattede situationen som rimelig udramatisk.

- Det eneste, jeg har gjort, er at række hånden ud og undersøge mulighederne for at lave en bredere aftale. Og så er den ikke længere, sagde hun.