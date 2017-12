Borgmester vil se godkendelse af letbane før han tror på det

- For tre-fire uger siden hed det uge 50, nu hedder det så torsdag i næste uge, siger Jacob Bundsgaard.

Trafikstyrelsen har lørdag meddelt, at man forventer at give grønt lys til banen i midten af næste uge.

Hvis godkendelsen kommer i hus onsdag, kan letbanen køre med passagerer fra og med torsdag.

Hvis det holder stik, vil letbanen kunne tages i brug af aarhusianerne med næsten tre måneders forsinkelse.

Meldingen om en nært forestående godkendelse får dog ikke borgmesteren til at mildne den kritik, han tidligere lørdag fremsatte af Trafikstyrelsen:

- Det, der står tilbage, er et dybt utilfredsstillende forløb, som har kostet millioner af kroner. Derfor er vi nødt til at få det undersøgt til bunds, siger Jacob Bundsgaard.

Han fastholder kravet om en undersøgelse af forløbet.

- Vores tillid til styrelsen ligger på et meget lille sted, og det er ikke acceptabelt, at man ikke kan have tillid til en statslig styrelse, siger borgmesteren.

- Vi er helt med på at kigge på letbanens rolle i forløbet, men vi står tilbage med et billede af en styrelse, som ikke har samarbejdet, og det er man nødt til at få undersøgt, siger Jacob Bundsgaard.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kalder forløbet for "utilfredsstillende".

Han erklærer sig villig til at foretage en evaluering af forløbet, men retter kritikken en anden vej end borgmesteren:

- Jeg vil derfor tage initiativ til at vi får en evaluering af forløbet, så vi får belyst, hvad årsagerne har været til, at Aarhus letbane ikke har kunnet levere et materiale, der har kunnet godkendes, og hvordan vi kan undgå at opleve noget lignende en anden gang, siger Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.

Aarhus Letbane skulle have været i drift 23. september, men åbningen blev aflyst med kort varsel.

Det skete, fordi Trafikstyrelsen ikke kunne godkende operatøren Keolis' sikkerhedsregler og letbanens regler for teknisk vedligehold.

Letbanen har siden kørt over 100.000 kilometer på de aarhusianske veje - dog uden passagerer.