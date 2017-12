Borgmester vil have minister til at undersøge letbanekaos

Der mener Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), der vil have transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at lave en undersøgelse af, hvorfor det tager så lang tid at få den aarhusianske letbane i gang.

Et langt og mudret forløb med letbanen i Aarhus skal undersøges.

- Jeg vil gerne bede ministeren undersøge hele forløbet.

- Vi oplever en styrelse, hvor der mangler politisk kontrol, og hvor magtarrogancen er så stor, at vi står tilbage med en følelse af, at vi ikke kan have tillid til styrelsen, siger Jacob Bundsgaard.

Kommentaren falder ved en event for letbanen lørdag formiddag. En gruppe på Facebook har på egen hånd taget initiativ til at fejre letbanen, uanset at den ikke kører med passagerer endnu.

Letbanen skulle have været sat i drift 23. september, men blev aflyst med dags varsel. Det skete, fordi Trafikstyrelsen ikke kunne sikkerhedsgodkende letbanens operatør, Keolis, og letbanens regler for teknisk vedligehold.

Næsten tre måneder senere er Keolis blevet godkendt, men den endelig tilladelse til at køre med passagerer fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital er endnu ikke i hus.

- Der er givetvis også sket fejl på vores side, og det må indgå i en undersøgelse. Men vi kan ikke leve med, at borgerne står undrende tilbage, og der er spildt millioner af skattekroner, siger Jacob Bundsgaard.

Borgmesteren har lørdag middag ikke hørt nyt om, hvornår den endelige godkendelse kan være i hus. Trafikstyrelsen har ellers tidligere meldt ud, at man forventede, at det kunne ske i indeværende uge.

- Vi står nu i den situation, at aarhusianere får svært ved at komme på arbejde.

- Vi har lagt planer efter, at vi skulle ud og køre i denne uge. Trafikstyrelsen har tilkendegivet, at det kunne ske i denne uge, siger Jacob Bundsgaard.

Spørgsmål: En anden udlægning kunne være, at letbanen ikke har leveret materiale af høj nok kvalitet?

- Vores oplevelse er, at vi har leveret alt, hvad styrelsen har bedt om. Hver gang vi er kommet med noget, så er der stillet nye spørgsmål og anlagt nye kriterier. Dermed er målstregen flyttet hver gang, siger Jacob Bundsgaard.

- I hele Europa kører der letbaner. Man kunne dybest set tage et regulativ fra Tyskland, Holland eller Frankrig, oversætte det til dansk og bruge danske standarder, og så var man i mål.

- Det er kropumuligt at forstå, hvorfor det skal tage så lang tid, siger borgmesteren.