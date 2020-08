Borgmester vil gøre strande i København fri for røg

Det skal være slut med at snuppe en smøg på de københavnske strande i det gode vejr.

I hvert fald hvis det står til Sisse Marie Welling (SF), der er sundheds- og omsorgsborgmester i København.

- Det er generende - både for de mennesker, der ligger omkring, og for de næste gæster - når de opdager, at de nærmest ligger midt i et askebæger af efterladte cigaretskod.