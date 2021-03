Borgmester undrer sig over skolelukning for de mindste

- Jeg tænker, at det må være velbegrundet, men jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg er undrende over for det, fordi det er ikke hos vores børn, at smitten er steget, siger han.

Smitten er for høj i blandt andet Vallensbæk Kommune, og derfor skal skoler og fritidsordninger holde lukket de kommende to uger.

Den forgangne uge har kun elever i 0.-4. klasse været fysisk til undervisning i kommunens skoler. Størstedelen af dem er under ti år, og når man ser på smitten blandt de 0-9-årige den forgangne uge, er 126 bekræftet smittet.

Der er flest smittetilfælde blandt de 10-19-årige, hvor 237 den seneste uge er testet positive. Men de er allerede hjemme.

Da sundhedsmyndigheder i sidste uge beordrede afgangselever i tre vestegnskommuner hjemsendt, var Vallensbæk Kommune ikke blandt.

Kommunen valgte dog alligevel at sende 9. klasserne hjem, fordi smitten var høj for netop den aldersgruppe.

Smitten er dog ikke begrænset til børn og teenageren.

- Det er ikke et spørgsmål om at pege fingre ad børnene og tro, at så falder smittetrykket ved at sende dem hjem, siger Henrik Rasmussen.

I aldersgruppen 30-39 år er 234 bekræftet smittet den forgange uge, og det er dermed i denne gruppe, at der er næstmest smitte. Der er 222 tilfælde hos de 40-49-årige de seneste syv dage.

- Når man nu tager et så drastisk tiltag at lukke skolerne, kan man godt få det indtryk, at det er der, smitten er. Det er den ikke. Smitten er bredt i hele kommunen og bredt på alle aldersgrupper.

- Det er vigtigt, at der ikke bliver sendt et signal om, at så kan andre aldersgrupper bare slappe af og begynde at handle frit og gøre ting, de ikke skal gøre.

- Det er alle, der bliver ramt, og derfor er det vigtigt, at alle tager et lokalt ansvar, siger Henrik Rasmussen.

Han påpeger, at det er vigtigt, at folk lader sig teste jævnligt og har god hygiejne.

Desuden opfordrer han til, at folk handler og opholder sig mest muligt inden for kommunegrænsen for at mindske risikoen for at sprede virus til et større område.

Foruden Vallensbæk fik også kommunerne Brøndby og Ishøj torsdag at vide, at de skulle lukke skoler og fritidsordninger til 11. april.