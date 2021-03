Borgmester udskudt genåbning: Det er nedslående

Borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen (A) kalder nyheden om, at genåbning af liberale erhverv i blandt andet hans kommune må udskydes til 11. april, nedslående.

- Især for alle de stakkels mennesker og erhvervsdrivende, der har knoklet løs for at blive klar til på tirsdag. Jeg er sådan set virkelig ked af det på deres vegne, siger han.