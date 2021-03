Borgmester trodser corona: Vil holde fysisk byrådsmøde

Efter flere måneders digital ørkenvandring skal 21 politikere i Greve Kommune mødes fysisk. Det kommer til at ske i næste uge ved et byrådsmøde, hvor også kommunens borgere er inviteret.

Det bekræfter borgmesteren i Greve Kommune, Pernille Beckmann (V), overfor TV2 Lorry.

- Det er vigtigt at mødes fysisk, når man skal samarbejde, og derfor har jeg i nogen tid overvejet, hvordan vi i byrådet kan mødes uden at gå på kompromis med restriktioner og krav om afstand.

- Politiske forsamlinger er tilladt, og det har vi faktisk måttet hele vejen igennem. Nu er vi nået til et sted, hvor vi skal tilbage til en hverdag stille og roligt, siger Beckmann til TV2 Lorry.

Mødet vil blive afholdt i Greve Idrætscenter. Det er alene borgmesteren, der kan beslutte, hvordan byrådsmøderne afvikles.

Greve Kommune oplyser, at der vil være håndsprit til mødet, som afholdes mandag 22. marts, ligesom det er et krav til alle, at de skal bære mundbind, når de går og står.

Der er plads til, at 30 borgere kan deltage i mødet og stille spørgsmål til lokalpolitikerne. Pernille Beckmann mener, at politikerne har et behov for at vende fysisk tilbage til arbejdet.

- På samme måde som børnene havde brug for at komme tilbage i skole, så har vi politikere også brug for at komme tilbage. Og der vil være fire meters afstand mellem politikerne og også mellem tilhørerne, oplyser borgmesteren.

Flere partier tager afstand fra beslutningen om at holde byrådsmødet fysisk.

- Det er uansvarligt, at vi beder borgerne komme til et idrætscenter midt i en coronakrise. Så vi synes ikke, at det er en god idé, forklarer byrådsmedlem for Enhedslisten Mehmet Zeki Dogru.

Brigitte Klintskov Jerkel, som er det eneste medlem for De Konservative i Greve Kommune, stiller sig undrende over for borgmesterens beslutning.

- Jeg undrer mig over, at vi skal mødes fysisk, når man tænker over den situation, vi er i. Greve har ligget nummer et og to med højt smittetal, og vi er kun lige kommet ud af topti. Men vi ligger stadig højt, siger hun.