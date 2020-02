Borgmester skulle give hånd til sig selv: Nu er der ny løsning

Når en udlænding får dansk statsborgerskab, er en del af processen at give borgmesteren i sin kommune hånden under en ceremoni.

Men det ikke har været muligt at følge loven helt til dørs for Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), der på tirsdag officielt bliver dansk statsborger.

Derfor er der fundet en anden løsning, fortæller Marcel Meijer, som er født i Holland, til TV2 Østjylland.

- Jeg deltager i en ceremoni i Aarhus, hvor jeg skal give Jacob Bundsgaard (S) (borgmester i Aarhus, red.) hånden.

- Det er langtfra første gang, jeg gør det, men på tirsdag bliver nok lidt mere speciel, siger Marcel Meijer til TV2 Østjylland.

Borgmesteren på kattegatøen har tidligere givet udtryk for, at han har det fint med mange af de krav, der stilles til nye danske statsborgere. Som eksempelvis danskkundskaber.

Men andre er ifølge ham mere overdrevne.

- Håndtrykket er et af dem, og så har jeg også skullet skrive under på, at jeg ikke er kriminel. Sådan noget burde man kunne tjekke op på en anden måde, siger Marcel Meijer til TV2 Østjylland.

Rent lavpraktisk betyder den kommende nye titel som dansker ikke alverden for borgmesteren. Han må fremover stemme til folketingsvalget, men på den lange bane er han mere tryg ved at være dansk statsborger.

Marcel Meijer flyttede til Samsø for snart 29 år siden og har været borgmester på øen siden 2014.

For omkring tre år siden begyndte han så processen med at blive dansk statsborger.

Ifølge dansk lov må en udlænding gerne være borgmester i en dansk kommune.

Som borgmester var det derfor ikke et krav, at Marcel Meijer blev dansk statsborger. Men efter så mange år på øen, havde han alligevel lyst til at blive det.