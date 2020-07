Borgmesteren og en rådmand i Aarhus Kommune indstiller til, at kommunen dropper et forbud mod, at TV2 må vise en omstridt dokumentar, der angiveligt viser plejesvigt af en 90-årig dement kvinde på plejecenter i Aarhus. (Arkivfoto).

Borgmester og rådmand vil lade omstridt dokumentar blive vist

Både Aarhus' borgmester og kommunens rådmand for sundhed og omsorg vil droppe fogedforbud mod TV2-dokumentar.

Fra mandag den 27. juli skal der ikke længere være et forbud mod, at TV2 viser omstridt dokumentar.

Sådan lyder indstillingen mandag fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for sundhed og omsorg Jette Skive (DF) i Aarhus Kommune, skriver TV2.

Dokumentaren viser angiveligt plejesvigt og nedværdigende tale på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Blandt andet kan man se, at en 90-årig dement kvinde bliver hejst op i en sengelift over sin seng, fordi personalet ønsker, at hun skal lave afføring på en ble på sengen.

Flere gange siger hun av, siger til de ansatte, at de skal holde op, og beder om lov til at komme ned at ligge i stedet.

Både by- og landsret har tidligere godkendt fogedforbuddet mod, at TV2 måtte vise dokumentaren, som Ekstra Bladet har vist klip fra.

Det er det forbud, som borgmesteren og rådmanden indstiller til at droppe, efter at der er kommet en ny juridisk vurdering af sagen fra borgmesterens juridiske afdeling.

I den konkluderes det, at kommunen lovligt kan ophæve forbuddet helt eller delvist mod at vise dokumentaren.

Både indstillingen og det nye notat skal torsdag drøftes på et møde i Magistraten.

Kommunen vil ifølge TV2 sende både indstillingen og notatet til Ankestyrelsen, så den kan underkende beslutningen, hvis den finder den ulovlig.