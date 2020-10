Borgmester foruroliget over coronaudvikling: Alle unge bør testes

Det er de ord, som Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) på et pressemøde lørdag bruger om coronasituationen i landets næststørste by.

70 procent af dem er under 30 år.

- Vi står i en ganske alvorlig situation. Vi har rundt om i hele Europa set en stor stigning i antal smittede med coronavirus.

- Også herhjemme er de seneste dages smittetal kun gået en vej - og det er op. Lokalt ser vi i Aarhus også en foruroligende udvikling, siger borgmesteren.

Han er på pressemødet flankeret af regionsformand Anders Kühnau (S), professor og ledende overlæge Lars Østergaard og politidirektør Kirsten Dyrman.

Opfordringen fra borgmesteren er, at alle unge mellem 15 og 24 år lader sig teste for corona.

Til det formål er der opstillet mobile testenheder ved handelsgymnasiet i Viby, ligesom der også er en mobil enhed i universitetsparken.

Formålet er ifølge borgmesteren at inddæmme smitten, så unge ikke bærer den ud til de sårbare grupper - ældre og kronisk syge, som risikerer at blive alvorligt syge af corona.

I august var der væsentlig færre nye smittetilfælde. Alligevel endte det med, at en række uddannelsesinstitutioner i Aarhus måtte lukke og henvise til skærmundervisning derhjemme.

Jacob Bundsgaard håber på, det ikke kommer så vidt denne gang. Men nogen garanti kan han ikke give.

- Der her er en reel anden bølge af corona. Hvis vi ikke får den under kontrol, så er der en stor risiko for, at vi må lukke yderligere ned i samfundsaktiviteterne, siger han.

Det var dog de nationale sundhedsmyndigheder, ikke kommunen, der traf beslutning om at lukke uddannelsesinstitutioner i august, tilføjer han.

Kommunen har nedsat en såkaldt ungekriseledelse bestående af repræsentanter for byens ungdomsliv.

Denne krisestyringsgruppe er ifølge borgmesteren ved at udarbejde materialer - såkaldte case stories - der skal udsendes til skoler og forældre.

- Vi vi gerne opfordre til, at forældrene taler med deres børn og unge om, hvordan vi lever med det her.

- Den snak skal vi alle sammen have. Få talt om hvordan vi er sammen, siger Jacob Bundsgaard.

Der er 64.000 unge mellem 15 og 24 år i Aarhus. Hvis alle følger opfordringen og bliver testet, vil det formentlig skabe trængsel ved teststederne, erkender borgmesteren:

- Det vil betyde, at der kommer pres på testkapaciteten, men det er et vilkår, siger han.