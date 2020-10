Borgmester forlader Venstre og stifter nyt parti

Venstre mister en borgmester i Tønder.

Det er den nu tidligere Venstre-borgmester i Tønder, Henrik Frandsen, der stifter en ny lokalliste.

Han holder pressemøde onsdag formiddag ifølge en pressemeddelelse.

- Den nye liste i Tønder Kommune bliver et alternativ til det eksisterende Venstre, og vi vil fortsat stå for det, som vi personligt hver især har stået for gennem mange år og senest har søgt at oppebære de sidste snart tre år, siger Henrik Frandsen.

Venstre har siddet på borgmesterposten i Tønder siden kommunalreformen i 2007.

Frandsen blev vraget som kandidat til borgmesterposten i juni på et dramatisk valgmøde, og uroen har længe ulmet i Venstre i Tønder.

Siden har det ene byrådsmedlem efter det andet hen over sommeren proklameret, at de ikke genopstiller for Venstre ved næste års kommunalvalg.

Seks af Venstres hidtidige 14 byrådsmedlemmer i Tønder springer onsdag ud som medlemmer af en ny lokalliste.

- Vi er nu trådt ud af Venstre. Vælgerne skal dog ikke være i tvivl om, at vi fortsat har gode venstreværdier i vores hjerter.

- Og vi vil fortsætte med at være de politikere, som vælgerne kan have tillid til, og som i fællesskab med andre vil sikre en balance i hele Tønder Kommunes udvikling - også efter november 2021, siger Henrik Frandsen.

De fem andre, der skifter fra Venstre til Tønder Listen, er René Andersen, Daisy Dahl, Irene Holk Lund, Bo Jessen og Anita Uggerholt Eriksen.

Karl Henning Clausen, der var første suppleant i Venstre Tønder, skifter også.

Om alle stiller op ved næste valg er endnu usikkert.

Det var udfordrer Martin Iversen, der i stedet fik Frandsens kandidatur med 305 stemmer mod 286.

Siden opstillingsmødet i juni har Frandsen afvist at invitere Martin Iversen med til Venstres gruppemøder. Han meldte klart ud, at han ikke vil støtte Iversen som borgmester.

/ritzau