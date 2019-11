Borgmester er rørt over borgeres svar på anti-jødisk hærværk

Han er derfor stolt over, at flere hundrede borgere i Randers lørdag - trods silende regn - mødtes for at demonstrere mod nazisme og racisme.

- Vil vil vise, at vi ikke er tavse. Vi vil ikke tie. Alle de mange demonstranter og de, der har henvendt sig i løbet af ugen, vil demonstrere for fællesskabet, for at Randers er rummeligt.

- Rigtig mange har ønsket at tage afstand til de feje og usle handlinger, som vi var vidner til i sidste weekend, siger Torben Hansen.

Natten mellem fredag og lørdag i sidste uge blev 84 gravstene på den jødiske gravplads på Randers Østre Kirkegård overhældt med grøn maling. Desuden blev nogle gravsten væltet.

Desuden blev der kastet maling på en bygning i Randers, som har en davidsstjerne på sin facade.

Hærværket fandt sted præcis 81 år efter krystalnatten i Nazityskland, hvor jødiske forretninger, skoler, boliger og synagoger blev raseret.

Onsdag blev to mænd anholdt og sigtet for hærværket samt for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf. De blev efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger.

Ifølge arrangørerne af demonstrationen lørdag deltog cirka 500 personer.

- Jeg er både glad og bevæget. Jeg synes, det var stort, siger Torben Hansen om fremmødet ved demonstrationen, hvor han holdt tale.

Borgmesteren mødte op på den jødiske gravplads i Randers for at besigtige skaderne, efter at den var blevet udsat for hærværk.

- Det var en rystende oplevelse. Men vi blev også enige om, at vil lynhurtigt skulle i gang med at rydde op. Malingen er væk og alle gravstene er rejst op igen, siger Torben Hansen.

Ved demonstrationen i Randers var der ifølge TV2 Østjylland, som var til stede, både taler og fællessang - blandt andet sang de fremmødte "Kringsatt av fjender" og "All you need is love".