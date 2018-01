Borgmester: Studier på Bornholm skal gøre os mere attraktiv

Det er strålende nyheder for Bornholm, at regeringen lægger op til, at studerende kan læse dele af deres uddannelse til datamatiker eller overbygningsuddannelsen i innovation og entrepreneurship i Rønne.

Det er DR Nyheder og Børsen, der erfarer, at mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser bliver drysset ud over Danmark af regeringen i etape to af udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelsespladser.

- Vi håber rigtig meget, at det står til troende, for det vil betyde rigtig meget for vores private erhvervsliv på øen. Vi har stærke produktionsvirksomheder, som er i stor vækst, og de mangler uddannet arbejdskraft.

- Uddannelse er et vigtigt parameter for en regional udvikling, så det her vil være rigtig godt for Bornholm, siger Winni Grosbøll til Ritzau.

Bornholms borgmester forestiller sig, at de studerende ikke flytter væk fra øen, så snart de står med eksamensbeviset i hånden.

- Det er da altid en frygt, men man kan jo også håbe, at det går op for dem, hvad Bornholm kan byde på. Øen kan tilbyde et spændende job og et attraktivt liv på en generelt attraktiv ø, siger hun.

Winni Grosbøll fortæller, at der er spændende virksomheder på øen inden for blandt andet metalindustrien og softwareprogrammering, som vil kunne drage nytte af den specialiserede arbejdskraft.

I alt ti byer får uddannelsesstationer, hvor man kan tage dele af sin uddannelse, har Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation, fortalt.

Det er onsdag eftermiddag klokken et, at den samlede plan, der kaldes "Bedre Balance ll", officielt præsenteres.