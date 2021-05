Borgmester: Nyt fritidstillæg vil øge børns trivsel

Det mener Ydelseskommissionen, som mandag formiddag præsenterede muligheden for, at børn fra familier på kontanthjælp skal kunne modtage et fritidstillæg på 450 kroner.

Alle børn skal have mulighed for at deltage i foreningslivet i Danmark.

Fritidstillægget vil øge børns trivsel og sikre, at børn ikke vil komme til at føle sig udenfor. Det siger Benedikte Kiær (K), der er borgmester i Helsingør Kommune og har deltaget i Ydelseskommissionens arbejde.

- De børn, som er i kontanthjælpssystemet, skal have de samme muligheder som alle andre. Og et tillæg til familier vil sikre muligheden for, at børnene kan få et fritidsliv sammen med deres kammerater, siger hun.

Derudover vil et tillæg betyde meget for børn, som kommer fra ikkevestlige familier, mener Benedikte Kiær.

- Børn, som kommer fra ikkevestlige familier, vil have stor gavn af et tillæg. De vil blive en del af foreningslivet i Danmark og lære de danske værdier at kende, hvilket vil hjælpe de børn, som har integrationsudfordringer, siger hun.