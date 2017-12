Borgmester: Minister må undersøge forsinkelse af letbane

Der mener Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), der vil have transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at lave en undersøgelse af, hvorfor det tager så lang tid at få den aarhusianske letbane i gang.

Et langt og mudret forløb med Letbanen i Aarhus skal undersøges.

- Jeg vil gerne bede ministeren undersøge hele forløbet.

- Vi oplever en styrelse, hvor der mangler politisk kontrol, og hvor magtarrogancen er så stor, at vi står tilbage med en følelse af, at vi ikke kan have tillid til styrelsen, siger Jacob Bundsgaard.

Kommentaren falder ved en tale ved en event for letbanen lørdag formiddag. Det er en flok initiativtagere, der på egen hånd har taget initiativ til at fejre letbanen, uanset at den ikke kører med passagerer endnu.

Jacob Bundsgaard siger ved samme lejlighed, at forsinkelsen har kostet "millioner af skattekroner".

Borgmesteren har endnu ikke hørt fra Trafikstyrelsen om, hvornår der kan gives grønt lys til at køre med passagerer.

Det er ifølge borgmesteren uheldigt, da busserne fra søndag kører reduceret drift, fordi letbanen skulle være i drift.

- Vi står nu i den situation, at aarhusianere får svært ved at komme på arbejde.

- Vi har lagt planer efter, at vi skulle ud og køre i denne uge. Trafikstyrelsen har tilkendegivet, at det kunne ske i denne uge, siger Jacob Bundsgaard.

Letbanen skulle være åbnet 23. september, men åbningen blev aflyst med kort varsel.

Det skete, fordi Trafikstyrelsen ikke kunne sikkerhedsgodkende letbanens operatør, Keolis, og fordi Aarhus Letbane manglede regler for fremtidig vedligehold.