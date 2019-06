Borgmester: Kønsopdelt svømning kan få flere med i foreningsliv

Det er i orden, at foreninger udfordrer normer i foreningslivet, hvis det lokker borgere til, der ellers ikke kommer i nærheden af det.

Borgmesteren udtaler sig, efter at en far i Berlingske har fortalt, at han ikke må overvære sin datters svømmetimer, da mænd ikke har adgang.

- Kønsopdelt svømning er ikke målet i sig selv, men det kan være midlet til, at de her børn og unge kvinder kommer mere ind i foreningslivet, siger hun.

Det er Hovedstadens Svømmeklub, der arrangerer den kønsopdelte svømmetime i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i København.

Det foregår sådan, at forældrene afleverer deres børn, der er mellem seks og ni år gamle, til svømning og henter dem efterfølgende.

Men undervejs i sæsonen har de mulighed for at komme og se på, mens børnene svømmer. Det tilbud gælder dog udelukkende kvinder.

Til Berlingske siger faren, Mikkel Elsinger, at der er tale om et principielt problem, da svømmehallen i hans øjne tilgodeser minoriteter og giver køb på lighed mellem kønnene.

- Jeg er helt med på, at man skal tage hensyn til hinanden, men jeg synes ikke, at dette er et rimeligt hensyn, siger Elsinger.

- Og jeg forstår ikke den forestilling, man har om mænd, siden udelukkelsen er nødvendig, tilføjer han.

Men ifølge borgmesteren er det ikke hensynet til faren, der er i fokus, når det kommer til de opdelte svømmetimer.

- Det er en måde at få børn og unge ind i et foreningsliv, som de ellers ikke ville være en del af, siger hun.

- Det er ikke nogen, der bliver frarøvet noget, det er et ekstra tilbud for en særlig gruppe af børn og piger, siger hun.

Ifølge borgmesteren er en af de vigtigste opgaver i hendes job at få så mange som muligt til at deltage i foreningslivet.

- Det står ham (faren, red.) frit for at melde sin datter ind på det hold, der giver mening for ham og hans familie, siger Franciska Rosenkilde.

Ifølge Berlingske gav Folkeoplysningsudvalget i 2016 et tilskud til svømmeprojektet.

Året efter forsøgte Venstre at afskaffe tilskuddet, men det blev stemt ned med 28 stemmer mod 12.