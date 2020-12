Borgmester: God mening med fokus på unge i nye restriktioner

De nye coronarestriktioner i 17 københavnske kommuner giver god mening og rammer kun dem, de skal, mener borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (A).

- Vi står med et stigende smittetryk især blandt de 15-25-årige. Her må man sige, at de restriktioner, der nu kommer, rammer ret præcist. Det giver god mening.