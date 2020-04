Borgerservice: Strandede danskere kommer hjem i påsken

- Vi har fået meget hjælp, men har stadig 1300 borgere i vores krisedatabase, som vi prøver at hjælpe, siger han

Det fortæller Udenrigsministeriets direktør for organisation og borgerservice, Erik Brøgger.

Han håber, at Udenrigsministeriet vil få hovedparten af de strandede danskere hjem igen inden for de næste par uger.

- Hen over påsken får vi en stor gruppe hjem. Det er det, vi satser på.

- Men det er klart, at der er nogle, der sidder så fast, at det kan være svært at finde løsninger.

Derudover siger han, at nogle enkelte danskere håber, at ministeriet vil sende et fly ned til deres område, selv om der kun er strandet 10 til 12 danskere i området.

Men det er ifølge Brøgger en for dyr løsning.

- Vi sender ikke et fly for at hente ti danskere, siger han.