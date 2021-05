Borgernes bekymring for corona har aldrig været lavere

Borgernes bekymring for coronapandemien har under virusudbruddet ikke været lavere, end den er nu.

- En stigende del af befolkningen er vaccineret, og det tager toppen af bekymringerne fra befolkningen. Vi har godt nok set stigende smittetal, men det er ikke noget, vi har kunnet se i tallet for indlæggelser.

- Der er en generel opfattelse af, at der er styr på epidemien, siger professor ved Aarhus Universitet og leder af projektet Michael Bang Petersen.

Der er dog ikke grund til at være bekymret for, at det skulle medføre, at folk slækker på deres adfærd ved ikke at holde afstand eller ved at spritte mindre af.

Folk tager stadig den verdensomspændende epidemi alvorligt og støtter stadig restriktionerne og indførelsen af nye, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Overordnet set er der ikke grund til at være bekymret. Tallene viser, at folk stadig støtter restriktionerne, hvis der skulle komme smittestigning igen, siger Michael Bang Petersen.

Det er ikke sygdommen, der skræmmer eller hospitalernes mulighed for at hjælpe syge. I stedet er det primært den dyre krises konsekvenser for samfundsøkonomien.

- Når vi ser på, hvad de er bekymret for, er det ikke længere smitten. Det er, om samfundsøkonomien kommer helskindet ud af krisen, siger Michael Bang Petersen.

Opbakningen til den førte politik ligger stadig betydeligt højere i Danmark end i de lande, som der sammenlignes med.