Borgerforslag vil tage handicapområdet fra kommunerne

Et borgerforslag, der vil flytte handicapområdet væk fra kommunerne, har søndag rundet 50.000 underskrifter. Dermed skal forslaget nu en tur forbi Folketinget for at se, om der er støtte til at føre det ud i virkeligheden.

I forslaget tales der for, at området enten føres over til regionerne eller til staten.

Stillerne bag forslaget har ingen holdning til, om den ene eller anden løsning er bedst, men noterer sig dog, at handicapområdet er tæt knyttet til regionernes arbejde med sygehusene og psykiatrien.

Som baggrund for forslaget nævner stillerne den store andel af afgørelser om personer med handicap, som omgøres ved Ankestyrelsen.

Ifølge Socialministeriet fandt Ankestyrelsen i 2019, at kommunerne havde rod i sagsbehandlingen i omkring halvdelen af de sager, som blev forelagt styrelsen.

Det var 46 procent af sagerne om voksne handicappede og 51 procent af sagerne om børn med handicap.

Handicapområdet har været kommunernes siden kommunalreformen i 2007.

- Udfordringen var, at handicapområdet, der kræver en høj grad af specialiseret viden, blev spredt fra 14 amter ud i 98 kommuner, skriver stillerne af deres forslag.

Da et borgerforslag ikke en til en er et beslutningsforslag, der kan fremsættes i Folketinget, betyder de 50.000 underskrifter heller ikke, at Folketinget med garanti skal tage stilling til det.

Forslaget overgår nu til Folketingets administration, der skal "oversætte" det til et beslutningsforslag.

Herefter går jagten ind på et eller flere partier, som vil fremsætte forslaget.

Hvis det sker, kan det fremsættes som et beslutningsforslag, som hele Folketinget skal tage stilling til.