Borgerforslag vil have lønligestilling mellem offentlige job

En reform fra 1969 påvirker muligheden for mere fair lønforhold mellem faggrupper, mener borgerforslag.

Blot otte dage skulle der gå, før borgerforslaget "Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969 - skab ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper" nåede 50.000 underskrifter.

Det skete tirsdag, og derfor skal folketingspartierne nu tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget i Folketinget.

Borgerforslaget vil gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969, der placerede faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin baseret på tjenestemænds lønklassificering dengang.

Det lønhierarki afspejler sig stadig negativt i dag, mener Pernille Skipper, ligestillingsordfører for Enhedslisten, der støtter forslaget.

- Reformen er ekstrem vigtig, når det kommer til den uligeløn, der stadig er i Danmark.

- Lønhierarkiet fra reformen eksisterer stadigvæk, og det betyder, at socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og andre får lavere løn end mandefag med tilsvarende uddannelseslængde, ansvar og kompetencer, siger hun.

Lønniveau forhandles i det offentlige i overenskomstforhandlinger uden politisk indblanding. Her vil Pernille Skipper afsætte flere penge, så det er muligt at hæve lønniveauet for faggrupper.

- Nu står vi en situation, hvor overenskomstforhandlingerne nok ikke kommer til at løse det, og derfor vender de nu blikket ind mod Christiansborg.

- Og jeg kunne ikke være mere enig i, at det er et politisk ansvar, siger Pernille Skipper.

At Tjenestemandsreformen fra 1969 afspejler sig i lønniveauet i dag, bakkes op af Astrid Elkjær Sørensen. Hun er ph.d. i historie ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), hvor hun har forsket i reformens betydning for nutiden.

Her ses en "stærk sammenhæng" mellem lønhierarkiet fastlagt i 1969, og hvordan det ser ud i dag. Og det har været svært at ændre i overenskomstforhandlingerne.

- Når man går til overenskomstforhandlinger, så er der en samlet lønsum. Så hvis du skal ændre én gruppes løn, så skal de andre faggrupper holde tilbage, siger Astrid Elkjær Sørensen.

Borgerforslaget ser dog ikke ud til at have opbakning fra beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard.

- I Danmark er det sådan, at lønfastsættelse er overladt til arbejdsmarkedets parter. Det er den danske aftalemodel. En model, som vi gang på gang fremhæver som den rigtige løsning for det danske arbejdsmarked.

- Derfor må og skal løsningen på ligelønsproblematikken findes i den danske aftalemodel. Det skal vi ikke bryde med, sagde Peter Hummelgaard på et samråd den 10. marts.

Borgerforslaget er fremsat af "jordemødre, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og akademikere på vegne af alle de berørte faggrupper".