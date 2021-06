Borgerforslag om rigsret mod statsministeren forkastet

Et flertal i Folketinget har nedstemt et borgerforslag om at indlede en rigsretssag mod statsministeren.

Et borgerforslag om at stille statsminister Mette Frederiksen (S) for en rigsret "nu" efter beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned, er endeligt nedstemt i Folketinget under andenbehandlingen torsdag.

Forslaget blev støttet af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og løsgænger Inger Støjberg.

Specielt Venstres støtte til forslaget vakte furore i Folketingssalen under førstebehandlingen i april. Der er nemlig bredt i Folketinget vedtaget en granskning, der skal undersøge sagen om minkaflivningen til bunds.

Samtidig understregede gruppeformand for Venstre Karsten Lauritzen ved førstebehandlingen, at man stemte for, delvist fordi man vidste, at et borgerforslag ikke er bindende.

Det mente Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, var useriøst:

- Jeg er målløs over, at Venstre stemmer for beslutningsforslaget. Så Venstre vil stemme for, fordi det ikke er bindende? Men hvis det bliver vedtaget, så er det jo ret bindende, sagde han.

Til det svarede Karsten Lauritzen:

- Jeg synes ikke, det er useriøst. Det er efter grundig overvejelse, at vi har besluttet at støtte dette forslag. Vi har ikke lovet at beskytte statsministeren. Vi vil forfølge denne sag til den bitre ende.

Venstre fik hårde ord med på vejen af politisk kommentator Hans Engell.

- Det virker fuldstændig uigennemtænkt, at Venstre og De Konservative på den måde opfører et juridisk galehus i stedet for at afvente den granskningsundersøgelse, der er i gang, sagde han i den forbindelse.

Han mente, at det var at åbne en farlig dør at stemme for en rigsretssag, uden at et større og velbearbejdet grundlag er på plads.

- Det savner helt mening, at man starter med konklusionen - at sende Mette Frederiksen for rigsretten - på et tidspunkt, hvor man ikke har præmisserne.

- Det er en kalkunjagt, og det er farligt at bruge rigsretvåbnet i sådan et spil. Der skal mere tyngde til.

- Når V og K pludselig spiller rigsretten ud uden grundlag, så er spørgsmålet, hvornår andre partier gør det. Det er en juridisk og politisk glidebane, sagde Hans Engell.