Borgerforslag om nedfrysning af æg runder 50.000 underskrifter

Efter de fem år skal æggene destrueres.

Men det mener de i alt 52.282 underskrivere ikke er godt nok.

Borgerforslaget foreslår i stedet, at befrugtede og ubefrugtede æg kan forblive nedfrosne, indtil kvinden fylder 46 år og derfor ikke længere må modtage fertilitetsbehandling i Danmark.

- Der er ingen sundhedsfaglig begrundelse for de fem år, da selve risikoen for cellebeskadigelse sker i forbindelse med nedfrysning og optøning. Derudover er på ingen måde ligestilling på denne front, da sædceller må fryses på ubestemt tid, lyder argumentationen i forslaget.

I forslaget fremhæves det desuden, at ægudtagning er en omstændig og hård proces for kvinden.

- Man kan måske mene, at man bare kan tage flere æg ud af kvinden, men ægkvaliteten falder betydeligt med alderen, og for nogen kan muligheden helt være elimineret, lyder det i forslaget.

- Så hvorfor gennemgå endnu en ubehagelig hormonbehandling med efterfølgende smertefuld ægudtagning, hvis man har mulighed for en graviditet med yngre og derfor bedre æg?

Borgerforslaget blev fremsat i maj, og dengang meldte et politisk flertal sig klar til at kigge på lovændringen.

Når et borgerforslag får over 50.000 underskrifter, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag. Herefter behandles forslaget to gange i Folketingssalen.