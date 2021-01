Trods mindre leverancer af vacciner ventes arbejdet med at vaccinere danskerne fortsat at være færdigt 27. juni. (Arkivfoto)

Artiklen: Borgere over 85 år må vente lidt på første vaccinestik

Borgere over 85 år må vente lidt på første vaccinestik

Der kommer færre vaccinedoser end ventet frem til marts. Det betyder, at borgere over 85 år må vente lidt.

På grund af nedgangen i leveringen af coronavacciner må borgere over 85 år vente lidt længere på det første stik.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det rammer ikke de borgere, som bor i plejebolig, eller som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvor meget længere borgerne over 85 år nu må vente, oplyses ikke.

I styrelsens kalender over vaccinationsarbejdet fremgår det, at de første stik gives til gruppen fra uge 4 - næste uge.

Og så ventes de alle at have fået det andet og sidste stik i uge 11 i anden halvdel af marts. Tidligere ventedes det i uge 9.

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, kan de, der er indkaldt til vaccination, dog først få tid om nogle uger.

- Vi holder fast i den prioriteringsrækkefølge, vi allerede har fastlagt. Men nogle må væbne sig med tålmodighed.

- Det gælder især dem, der allerede har fået en invitation til vaccination, og som nu kan opleve, at der går nogle uger, før der er nye tider, siger han i meddelelsen.

I Danmark får man besked i sin e-Boks eller med et brev, når det er ens tur til at blive vaccineret. Derefter kan man bestille tid online.

At Danmark får 100.000 færre doser end ventet fra Pfizer/BioNTech frem til marts, betyder, at der aktuelt er lukket for nye tidsbestillinger.

- Lige nu prioriterer vi at tilbyde andet stik til de borgere på plejehjemmene, som blev vaccineret i uge 52 og 53.

- Regionerne gør deres yderste for, at borgere, der allerede har booket tid, kan komme til, siger Søren Brostrøm.

Det kom tidligere på måneden frem, at Pfizer skulle opgradere sin fabrik i Puurs, Belgien, så der ville blive leveret færre vacciner.

Allerede fra næste uge kan selskabet dog igen levere det antal doser af vaccinen, som der er lovet.

Hvad der helt konkret er grunden til nedgangen, er derfor også svær at forstå hos Statens Serum Institut. Det fortalte vicedirektør Ole Jensen tidligere onsdag til Ritzau.

Trods nedgangen ventes det fortsat, at alle voksne danskere har fået de to stik, der skal gives med vaccinen, 27. juni.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech er en af to, der i er godkendt mod covid-19 i EU. Den anden er fra amerikanske Moderna.

Fra februar ventes der at komme endnu en vaccine i arsenalet. Her ventes et lægemiddel fra AstraZeneca at være godkendt og leveret til Danmark.