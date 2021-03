Styrelsen for Patientsikkerhed er begyndt at sende medarbejdere på gaden for at informere om mulighederne for coronatest. Her er det i Ishøj. (Arkivfoto)

Borgere opsøges privat og opfordres til test

Bor man i et område med et højt smittetryk med coronavirus, kan man i denne tid opleve, at der bliver ringet eller banket på døren, og at man derefter vil blive opfordret til at tage en coronatest.

For i myndighedernes kamp for at få inddæmmet smitten med coronavirus mest muligt tages der nu kreative metoder i brug.