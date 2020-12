Borgere i Helsingør bør omgås færre personer grundet smitte

Som følge af stigende smittespredning i Helsingør Kommune bliver der indført en række nye tiltag for at vende udviklingen.

Tiltagene er i vidt omfang de samme, som allerede er blevet indført i en række kommuner i hovedstadsområdet.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Tiltagene i Helsingør Kommune er blandt andet oprustning af test og styrket smitteopsporing. Men kommunen opfordrer derudover borgere til at omgås færrest mulige personer.

Den seneste tid er antallet af smittetilfælde steget i Helsingør Kommune, der er placeret i det nordøstlige Sjælland.

Fra at der for lidt under en måned siden var 97 smittetilfælde per 100.000 indbyggere over en uge, så er incidens - hyppigheden siden steget til 359 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i den seneste uge.

Det er den næsthøjeste incidens blandt alle landets 98 kommuner set over den seneste uge.

- Derfor har Indsatsgruppen vurderet, at indsatsen i Helsingør Kommune skal intensiveres med en række af de samme tiltag, som indføres i 17 andre kommuner i hovedstadsområdet, står der i pressemeddelelsen.

Tiltagene i Helsingør Kommune gælder frem til 2. januar.

Samme udløbsdato har de tiltag, der er indført i 17 hovedstadskommuner. En af de pågældende kommuner er Tårnby Kommune, der set over den seneste uge har haft den højeste incidens af smittede målt på antallet af indbyggere.

Tidligere har der også været indført lokale tiltag i syv nordjyske kommuner for at mindske smittespredning. De blev endeligt ophævet forleden.

Også i to vestjyske kommuner har der i noget tid været indført lokale tiltag. De står til at blive ophævet dags dato.