Artiklen: Borgere går fakkeloptog for at mindes trafikdræbt femårig

Borgere går fakkeloptog for at mindes trafikdræbt femårig

For cirka en måned siden blev en femårig pige dræbt af en bilist på Frederiksberg, og onsdag er borgere gået på gaden i et fakkeloptog for at mindes hende.

Det er Peter Dits Christensen, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og nær ven til den afdødes familie, der har arrangeret optoget.

- Jeg er meget nær ven af familien, og det tab, de lider, er et tab, vi alle lider, siger han.

Optoget begyndte klokken 16.30 ved pigens børnehave, Pelikanen, på Frederiksberg. Herfra går de fremmødte hen til ulykkesstedet i samme område ved Peter Bangs Vej.

Der er ifølge Peter Dits Christensen flere formål med optoget. Et af dem er at vise sin sympati og støtte til den femårige piges familie. Et andet er at få sat fokus på såkaldt vanvidsbilisme.

- Jeg ønsker mig ligesom så mange andre borgere at få straffen sat op for vanvidsbilisme. Jeg føler ikke, den er hård nok i forhold til den forbrydelse, der bliver begået, siger han.

Peter Dits Christensen siger, at fakkeloptoget er forløbet fredeligt. Den femåriges mor slap fra påkørslen uden varige mén.

Bilisten stak efter ulykken af til fods, men politiet havde kort efter en formodning om, hvem han var, og en navngiven ung mand blev eftersøgt med navn og billede i medierne. Dagen efter blev den 21-årige anholdt, og han erkendte i et efterfølgende grundlovsforhør at have kørt pigen ihjel.

Men det var et uheld, sagde hans forsvarer, og den 21-årige nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab. Retsmødet foregik for lukkede døre, så det er uvist, om den 21-årige uddybede, hvad der skulle være sket op til og efter den fatale påkørsel.

Politiet mener, at manden havde sat sig bag rattet i enten bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand, men han afviste selv at have været narkopåvirket under kørslen.

Det har væltet ind med sympatierklæringer til familien til pigen. Blandt andet er der samlet over en halv million kroner ind ifølge TV2 Lorry. Statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte i et Facebook-opslag bilisten for en kujon og skrev, at hendes ”hjerte græder”.