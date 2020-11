Foto: Per Christensen

Borehuller skal afklare mulig forurening fra døde mink

Tirsdag kom det frem, at en grav med døde mink er etableret for tæt på Boutrup Sø ved Holstebro.

Nogle af minkgravene ligger blot 200 meter fra søen, selv om gravene ud fra et forsigtighedsprincip skulle etableres 300 meter fra søen.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) beklagede situationen og bebudede en nærmere undersøgelse.

- Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent, sagde ministeren i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen oplyser på den baggrund, at man nu sætter gang i en undersøgelse af minkgravene både ved Holstebro og Karup.Undersøgelsen, der indledes onsdag, skal afklare ”den miljømæssige risiko ved nedgravning af mink”, fremgår det af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der vil blive etableret borehuller ved Karup 25. november og ved Holstebro 1. december.Det skal gøre det muligt at vurdere tilstanden for grundvandet omkring minkgravene.

Som led i undersøgelsen vil Miljøstyrelsen også se på mulige tiltag, der kan sættes i værk for at afværge eventuel forurening fra de døde mink.

Herunder vil man se på, om der skal etableres drænrør ved gravene, der kan opsamle og rense forurenende væsker fra minkkadaverne.

Det skal forhindre, at der kommer forurening i nærheden af søer og vandløb.

Borgmester i Holstebro H. C. Østerby (S) er dog ikke tryg ved situationen.Han ser helst, at minkene graves op og fjernes helt.

– For at være helt ærlig, så føler jeg mig ikke tryg ved noget som helst omkring minkgravene. Vi har overhovedet ikke været taget med på råd. Vi kan bare se til fra sidelinjen, siger H. C. Østerby til Dagbladet Holstebro-Struer.

SF’s miljøordfører på Christiansborg, Carl Valentin, bakker op om kravet om at fjerne massegravene.

- Vi vil ikke have mink liggende som tikkende miljøbomber i jorden. De skal fjernes. Det har vi gjort klart fra start. Derfor presser vi miljøministeren for en hurtig løsning, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det er rådgivende ingeniører fra Rambøll og Cowi, der gennemfører undersøgelsen for Miljøstyrelsen.

/ritzau/