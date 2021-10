Borat har smidt masken og er blevet aktivist

Han vil ikke længere bruge sine figurers naive og afvæbnende spørgsmål til at narre folk til at afsløre deres fordomme og dobbeltmoral for rullende kameraer.

Den opskrift gav ellers britiske Sacha Baron Cohen flere voldsomt succesfulde serier og film.

Først med "Da Ali G Show", hvor Cohen spillede titelrollen, en wannabe-gangster fra Londons forstæder, der var lige så spejlblank, som han var opsat på at virke sej.

Han blev så stort et navn i Storbritannien, at selv den 100-årige dronningemor kunne efterligne hans slagord, "respec'".

Ud fra den serie udsprang også hans mest kendte figur, Borat, en fiktiv kasakhisk tv-journalist med et meget gammeldags verdenssyn, der rapporterede om Vestens særheder til sit hjemmepublikum.

I sin første spillefilm om Borat raffinerede Sacha Baron Cohen sin evne til at stille stadig mere absurde og grænseoverskridende spørgsmål til sine intetanende ofre på tværs af USA.

Komedien blev et globalt hit i 2006, omend Kasakhstan ikke kunne se det sjove i den fiktive og grove hovedrolle. Humøret blev dog bedre, da filmen skaffede landet flere turister.

Efterfølgende prøvede Sacha Baron Cohen sig af som seriøs skuespiller i film som "Sweeney Todd" og "Les Misérables".

Han stod også bag tre nye komedier, "Brüno", "Diktatoren" og "Grimsby", men især den sidste var langt fra at opnå samme succes som "Borat".

I 2018 vendte Baron Cohen tilbage i en mere aktivistisk udgave. Først med tv-serien "Who is America?" med en tydelig politisk dagsorden om at udstille hykleri og ekstremisme i forskellige kroge af det amerikanske samfund.

Især republikanerne, der havde hjulpet Donald Trump til præsidentposten, var i hans sigtekorn, har Baron Cohen sagt til The Guardian.

De sociale medier, der ikke gjorde nok for at stoppe løgne og konspirationshistorier, har han også været ude med riven efter.

- Hvis Facebook havde været der i 1930'erne, havde de tilladt Hitler at lave 30-sekunders videoannoncer om sin "løsning" på "det jødiske problem", sagde Sacha Baron Cohen i en indigneret tale i 2019.

Året efter vendte han tilbage med endnu en Borat-film, også med slet skjult Trump-kritik, som igen blev godt modtaget.

Men så er det også slut med den slags karakterdrevne film, siger Sacha Baron Cohen.

- Tanken er at droppe undercoverarbejdet nu. Jeg vil langt hellere arbejde med folk som Aaron Sorkin, Martin Scorsese eller Adam McKay (instruktører, red.), sagde han for nylig til magasinet GQ.

Netop Sorkin samarbejdede han med på filmen "The Trial of the Chicago 7", som i år gav Baron Cohen en oscarnominering for sit skuespil.

Et tegn på, at den høje brite nok også vil kunne klare sig uden Borat-masken.