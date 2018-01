Bopælen afgør ventetid til speciallæge

Det betyder, at børn og unge i Region Nordjylland i gennemsnit må vente otte måneder på at få en tid hos en psykiater, mens de i Region Syddanmark venter to måneder, før de får hjælp.

Det skriver Ugebrevet A4, som har udarbejdet en ny opgørelse over ventetider til speciallæger på baggrund af en aktindsigt i Danske Regioner.

Foruden psykiatere er der forskelle på ventetiden til landets hudlæger. Eksempelvis må midtjyder og nordjyder vente 16 og 23 uger på behandling hos en hudlæge, mens man i Region Hovedstaden kommer til efter otte uger.

Lektor Henrik Brønnum-Hansen fra Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet påpeger, at der generelt mangler speciallæger i de områder i landet, hvor flest borgere bliver ramt af sygdomme eller andre lidelser.

Derfor er der nogle steder lange ventetider.

- Det er et problem, når dækningen ikke svarer til behovet. Det ser ud til, at der er steder i landet, hvor behovet ikke bliver dækket i samme grad som andre steder.

- Derfor bliver det ens adresse, der afgør, hvor længe man skal vente på at få behandling for sin sygdom, siger Henrik Brønnum-Hansen til Ugebrevet A4.

Sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti Liselott Blixt mener, at forskellene er et stort problem.

- Det er ikke acceptabelt, at vi har de forskelle, når vi alle sammen siger, at vi skal have lighed i sundhed, siger hun til Ritzau og uddyber:

- Vi har speciallæger, som gerne vil oprette sig på et ydernummer. Men de kan ikke få det, fordi regionerne ikke udbyder de ydernumre.

Også sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) ærgrer sig over forskellene. Til Ugebrevet A4 kalder han det for "en fuldstændig urimelig situation".

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser, at der i regionerne mangler penge til at sørge for kortere ventetider til speciallægerne.

- Vi har sat ind med en lang række initiativer til at understøtte et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

- På den baggrund virker det lidt nemt bare at affærdige denne vigtige problemstilling med, at der mangler penge, skriver hun til Ugebrevet A4