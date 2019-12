Boom i e-konsultationer presser praktiserende læger

Flere og flere danskere vælger at konsultere deres praktiserende læge via e-mail eller en app på telefonen.

Det er både godt og skidt, mener de praktiserende lægers formand, Christian Freitag.

- Den positive udlægning er, at det giver borgerne væsentlig bedre tilgængelighed til deres læge.

- Men vi bruger meget tid på at svare på ting, der ikke burde være kommet til os eller klaret på anden vis, siger han.

Problemet kan ifølge lægeformanden være henvendelser fra patienter, som lægerne ikke i forvejen har en tæt kontakt med.

- Hvis der er tale om en førstegangs kontakt, så giver en e-konsultation sjældent nogen mening.

- Det kan også være en patient, der er blevet bekymret, fordi vedkommende mærker en forandring.

- I den situation er det meget sjældent, at vi som læger kan betrygge folk ved hjælp af en e-mail. Det kræver, at vi ser og får undersøgt patienten, siger Christian Freitag.

Til gengæld giver e-konsultation ifølge formanden god mening, hvis det eksempelvis drejer sig om spørgsmål og svar til en patient, der i forvejen er i gang med et behandlingsforløb.

Lægeformanden vil nu drøfte med Danske Regioner, hvad man kan gøre for at sikre, at e-konsultationerne bruges rigtigt.

- Vi har ikke noget ønske om at nedlægge den form for kontakt, for den giver i mange situationer god mening.

- Men vi skal passe på, at det ikke udvikler sig på en måde, så vi som læger sidder foran tasterne den halve dag.

- Det vil være synd, hvis det vi er bedst til - nemlig at tale med og undersøge patienterne - skal træde i baggrunden.

Christian Freitag overvejer flere former for løsninger:

- Det kunne være en kampagne om, hvad det er for typer henvendelser, vi kan klare via e-konsultation.

- Men det kunne også være, at vi skal have forskellige typer af e-konsultationer frem for kun én, der dækker det hele, siger Christian Freitag.