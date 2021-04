Bookmakere og anmeldere tror på to danske oscarstatuetter

Hele fire oscarstatuetter kan nemlig gå til danskere, og tilmed kan Thomas Vinterberg blive den første dansker nogensinde, der vinder en Oscar for Bedste Instruktør.

Én oscarnominering til en dansk filmaktør er i sig selv en cadeau til landets filmpræstationer i løbet af et år. Men i år kan det blive endnu mere specielt.

Vinterbergs "Druk" kan vinde Bedste Internationale Film, mens filmklipper Mikkel E.G. Nielsen er nomineret for sit arbejde på "Sound of Metal". Endelig er den danske instruktør Elvira Linds kortfilm "The Letter Room" nomineret til Bedste Kortfilm.

Og noget tyder på, at mindst to statuetter kan havne i favnen på danskere.

Skeler man til bookmakerne er der ingen tvivl om, at "Druk" løber med en Oscar. Det tror både Danske Spil og Bet365.

Filmanmelder Casper Christensen, der står bag podcasten "Filmnørdens Hjørne", er heller ikke i tvivl.

- Det kræver ikke så meget tid at tænke over den. Når Vinterberg er nomineret til Bedste Instruktør, så ligger den alle andre internationale film ned. Det er så sikkert, som det kan blive.

- Det har også noget at gøre med det benarbejde, som især Vinterberg har lavet. Han har været med på streams med forskellige medier nærmest dagligt i løbet af den seneste halvanden måned, siger Casper Christensen.

Filmklipper Mikkel E.G. Nielsen, søn af sanger Peter A.G., har ikke fået helt samme opmærksomhed, men han er hos Danske Spil delt favorit sammen med klipperen bag "The Trial of the Chicago 7".

Mikkel E.G. Nielsen har allerede vundet en britisk Bafta-pris for sin præstation.

Filmredaktøren på det amerikanske medie Variety, Clayton Davis, skrev torsdag, at den danske filmklipper er hans favorit. Casper Christensen er enig i, at han kan blive endnu en dansk oscarmodtager.

- Den er meget spændende, fordi den ikke er sikker. Han vandt en Bafta og har vundet andre priser, men der er faktisk spænding.

- Det vil være fuld fortjent, hvis han gør. Det er virkelig en flot klippet film, og man mærker hans arbejde, som er meget stille og underklippet. Jeg har selv gættet på, at den vinder, siger anmelderen.

Selv om "Druk" er storfavorit blandt bookmakere og anmeldere, er det dog "næsten lige så sikkert", at Vinterberg ikke selv vinder prisen for Bedste Instruktør. Den er instruktøren bag Oscar-favoritten "Nomadland", Chloé Zhao, selvskrevet til, siger Casper Christensen.

Den amerikanske kortfilm "The Letter Room" med den danske instruktør Elvira Lind er favorit hos Danske Spil, men det mener Casper Christensen er urealistisk, og Varietys Clayton Davis anser den slet ikke for at være med i opløbet.

Selve prisuddelingen kan ses natten til mandag på TV2 klokken 02.