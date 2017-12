Bonus skal stoppe familiesammenføringer

Sådan lyder et tilbud fra regeringen til Dansk Folkeparti under de ophedede forhandlinger om en skattereform og nye stramninger af udlændingepolitikken.

Flygtninge skal kunne modtage et kontant beløb fra staten, hvis de dropper at hente deres familier til Danmark.

Det fortæller flere kilder tæt på forhandlingerne til Politiken fredag.

En del af de cirka 4200 flygtninge på midlertidigt ophold i Danmark fra primært Syrien vil til foråret have mulighed for at søge om familiesammenføring her i landet.

Det ønsker Dansk Folkeparti at sætte en stopper for. Men da en stramning af reglerne kan være i strid med internationale konventioner, forsøger regeringen at finde andre veje til at stille Dansk Folkeparti tilfreds.

Ifølge Politikens oplysninger tilbyder regeringen også at øge bonussen til flygtninge, som af egen fri vilje vælger at rejse tilbage til deres oprindelsesland.

Hvis man som flygtning ikke selv har en formue på over 50.000 kroner, kan man i dag få op til 133.866 kroner i hånden til såkaldt repatriering i sit hjemland. Det beløb er regeringen klar til øge til over 150.000 kroner.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl fortæller, at hans parti under forhandlingerne er blevet forelagt tilbud om kontante bonusser til flygtninge, hvis de afskriver sig nogle af deres rettigheder.

- Vi har selvfølgelig en liste med ting, regeringen gerne vil have os med på, hvor de mener, at de imødekommer os, siger han til Politiken.