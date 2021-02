Bomberyddere undersøger mistænkeligt forhold ved amerikansk ambassade

Politiet undersøger i øjeblikket et mistænkeligt forhold ved Den Amerikanske Ambassade ved Dag Hammarskjölds Allé i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter onsdag eftermiddag.

Dag Hammarskjölds Allé på Østerbro er spærret i øjeblikket, og ifølge Ekstra Bladet er bomberobotten Rulle-Marie og sprængstofeksperter til stede.

Ifølge avisen er ammunitionsstyrker desuden på plads, ligesom ambulancer og hundepatruljer er på stedet.

Ambassaden er evakueret ifølge B.T. Det samme er en række skurvogne, der ligger tæt på, ifølge Ekstra Bladet.

Umiddelbart ser det ud til, at politiet fokuserer på en plastikflaske med gaffatape viklet om, skriver Ekstra Bladet.

Kort før klokken 18 har politiet bedt beboerne over for ambassaden om at gå væk fra vinduerne.

- Vi har p.t. ikke nogen tidshorisont, så søg andre veje ind eller ud af byen, skriver politiet på Twitter.

Hovedstadens Beredskab er også til stede, oplyser det på Twitter.