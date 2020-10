Bomberyddere kaldt til mistænkelig genstand

En mistænkelig genstand er årsag til, at politiet tirsdag morgen er til stede på Henningsens Allé i Hellerup.

Nordsjællands Politi er tirsdag morgen ved Henningsens Allé i Hellerup, hvor en mistænkelig genstand undersøges.

Det oplyser Nordsjællands Politi kort efter klokken 09.20.

- Vi er til stede på Henningsens Allé i Hellerup, hvor vi undersøger en mistænkelig genstand, skriver politiet på Twitter.

Der er afspærringer ved Fannys Alle/Brodersens Alle, Fannys Alle/Helleruplund Alle, Egebjerg Alle/Henningsens Alle, Rygaards Alle/Hellerupvej samt Taffelbays Alle ved jernbanen.

Politiet har kontaktet berørte borgere i området og anmodet dem om at følge de anvisninger, som politiet og øvrige myndigheder på stedet giver.

- Det er pt. vurderet, at evakuering ikke er nødvendig, skriver politiet.

Foruden politiet er Beredskab Øst på stedet, og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, er blevet tilkaldt.

EOD er specialiseret i at håndtere ammunition og sprængstof og i at uskadeliggøre sprængfarlige genstande.

Bomberydderne råder blandt andet over en fjernstyret robot, der i folkemunde er kendt under navnet "Rullemarie". Robotten bruges til at analysere og uskadeliggøre mistænkelige genstande. Det er uvist, om den skal i brug tirsdag.