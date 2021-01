Bomberyddere fjerner mulig bilbombe fra boligområde i Gladsaxe

Der blev lørdag eftermiddag fundet en mistænkelig genstand på en bil i Gladsaxe, som politiet mistænker for at være en bilbombe. Det førte til en større evakuering.

Lørdag aften har et bomberydningshold fra Forsvaret beskudt genstanden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

- Det sikres nu, at den er uskadeliggjort, så beboerne snart kan vende hjem, skriver politiet.

Politiet modtog klokken 14.20 en anmeldelse fra en mand, som havde en genstand monteret på sin bil på Gyngemose Parkvej.

Politiet valgte derfor over to omgange at evakuere i alt 313 beboere, der bor i nærheden.

Politiet kan lørdag klokken 22.30 ikke sige, hvorvidt der rent faktisk er tale om en bilbombe.

Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard oplyste tidligere lørdag, at politiet er i gang med at efterforske, hvem der har anbragt den mulige bombe på bilen.

- Efterforskningen skal afklare, hvem der har placeret det mulige sprængstof, og derfor opfordres borgere, der har set noget mistænkeligt op til fundet, eller i øvrigt har kendskab til sagen, til at kontakte Københavns Vestegns Politi, sagde Knud Stadsgaard i en pressemeddelelse.