Særligt boligejere i Odsherred og andre kommuner uden for de større byer har penge til gode i forbindelse med de skæve ejendomsvurderinger, som i årevis har martret skattesystemet. Nu er et nyt og mere retvisende system til at vurdere ejendommenes værdi igen udskudt, og dermed bliver tilbagebetalingen til de berørte borgere også skudt til hjørne. (Arkivfoto)

Boligskat skal retur i tre millioner breve

Skatteminister Morten Bødskov (S) måtte sent onsdag aften endnu en gang udskyde de nye og mere retvisende ejendomsvurderinger og tilbagebetalingen af de i alt 13 milliarder kroner, som siden 2011 er blevet opkrævet for meget.

Der bliver godt gang i de digitale postkasser, når staten skal betale regningen for et årtis fejlagtige ejendomsvurderinger tilbage til de berørte borgere.

