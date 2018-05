Boligselskaber gør klar til flere udsmidninger

For da en ung mand sammen med syv andre for mere end to år siden blev dømt for at kaste sten og brandbomber mod politiet i Vollsmose i Odense, satte han også gang i en proces ved det danske retssystem, som Højesteret tirsdag middag afsluttede.

En højesteretsdom kan give hidtil uanede muligheder for at komme utryghed i udsatte boligområder til livs, vurderer flere boligselskaber over for Kristeligt Dagblad.

Her slog Danmarks højeste domstol fast, at det var i orden, da Fyns Almennyttige Boligselskab opsagde lejemålet for en mor og hendes to hjemmeboende børn på grund af den tredje søns angreb på politiet.

Fyns Almennyttige Boligselskab oplyser, at selskabet har to lignende sager, der også omhandler stenkast og brandbomber, på vej under behandling.

Også i Danmarks tredjestørste ghettoområde, Gellerupparken, kan dommen få betydning, siger direktør i Brabrand Boligforening, Keld Laursen.

- For nogle familier er det næsten dagligdag, at der sidder et familiemedlem i fængsel. Derfor kan det være den hårdeste del af straffen, at familiens lejemål bliver ophævet, siger han.

Keld Laursen tilføjer, at Brabrand Boligforening helt sikkert også vil afprøve loven, når det er meningsfuldt.

Selv om kriminaliteten i landets udsatte boligområder er faldet inden for de senere år, er ungdomskriminaliteten blandt de 16-20-årige i de socialt belastede boligområder stadig to en halv gange så høj som i resten af landet.

Hos Danmarks Almene Boliger er direktør Bent Madsen også tilfreds med dommen. Den kan ifølge ham være med til at mindske den utryghed, der kan være i de udsatte boligområder.

- Heldigvis har vi ganske få sager, der ligner den fra Vollsmose og er lige så alvorlig. Men kernen er, at vi nu får mulighed for overhovedet at gribe effektivt ind, siger Bent Madsen.