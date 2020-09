Skatteminister Morten Bødskov (S) har bedt om et samlet overblik over udfordringernes omfang og konsekvenser ved de nye ejendomsvurderinger. Han lægger derfor op til at gennemføre en ekstern trykprøvning af projektet. (Arkivfoto)

Boligøkonom: Ejendomsvurderinger vidner om større problemer

Skatteministeriet meddelte onsdag aften, at de længe ventede ejendomsvurderinger, som skulle være kommet i efteråret, er udskudt til sommeren 2021.

Det efterlader et indtryk af usikkerhed og rod, mener boligøkonom Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

- Jeg kan godt være bange for, at problemerne, som er knyttet til de nye ejendomsvurderinger, er systemiske. Det skal forstås sådan, at man generelt har en it-infrastruktur omkring skatteopkrævning, der er forældet.

- Der er en stor kompleksitet indbygget i systemet som helhed, så der kan dukke svigt op flere steder og ikke kun ved ejendomsvurderinger, siger han.

Sagen berører hundredtusindvis af danske boligejere og har været en politisk hovedpine i årevis.

Allerede i 2007 stod det klart, at vurderingen af danskernes boliger - der er afgørende for beskatningen - ikke var god nok.

Et nyt it-system blev udset til at stå for vurderingen. Det er så blevet udsat af flere omgange. I slutningen af 2019 blev den fulde implementering udsat til 2024.

Allerede fra efteråret i år skulle de første vurderinger dog komme og dermed også de første tilbagebetalinger af for meget betalt skat. Men det er nu udskudt til "omkring sommeren næste år", lyder det fra ministeriet.

Ifølge Curt Liliegreen vil udsættelsen ikke ramme boligpriserne.

Men det rammer dem, der venter på at få penge tilbage - og som har ventet længe.

- Det her rammer nogle i Danmark, som har ejerboliger - især et fritliggende enfamiliehus på landet for eksempel Lolland, Odsherred, Skive, Lemvig eller Tønder. I de dele af landet har det tidligere system fejlvurderet grundene typisk.

Det er ikke småpenge, som staten står overfor at skulle betale tilbage.

I maj vurderede Skatteministeriet, at staten skylder i alt 715.000 ejerboliger omkring 13 milliarder kroner i for meget betalt skat

Selv om ejendomsvurderingerne udskydes til næste år, fastholder regeringen, at en omfattende reform af boligskatteområdet skal træde i kraft i 2024 som planlagt.

- Det kan sagtens lade sig gøre, at det bliver forsinket nu, men at man indhenter det forsinkede senere.

- Men bliver man forsinket i den anden ende, så er det et problem. For folk skal gerne nå at have deres vurdering og nå at klage over den, inden skattereformen træder i kraft, siger Curt Liliegreen.

På et pressemøde onsdag aften blev skatteminister Morten Bødskov (S) spurgt, om det kan garanteres, at planen om vurderingerne nu holder.

Det afhænger "helt og aldeles" af den gennemgang af forløbet, som en ekstern it-gruppe skal stå for, lød svaret.