Boligejere må til lommen for at skifte fyr

Det skal være slut med olie- og gasfyr i danske hjem, lyder det i ny klimaaftale, og ifølge Dansk Energi, interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, kan det lade sig gøre inden 2030.

Det kræver dog, at danskerne er villige til at tage imod en ekstraregning nu samt gøre sig besværet for at få udskiftet de olie- og gasfyr, der leverer varme i cirka 460.000 hjem.